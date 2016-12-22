На Урале арестовали обвиняемого в убийстве финалистки конкурса красоты

Обвиняемого в убийстве 29-летней уроженки Магнитогорска Ксении Туленковой, которая в 2016 году вышла в финал регионального этапа всероссийского конкурса красоты, арестовали на два месяца. Об этом говорится в сообщении областного следственного управления СК.

В сообщении СК уточняется, что 24-летнему жителю Магнитогорска предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство лица из корыстных побуждений), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей). Однако имена погибшей и арестованного в сообщении не называются.

Следствие выяснило, что вечером 16 июля мужчина под предлогом покупки автомобиля заманил девушку в автосервис, но денег у него не было. Мужчина ударил девушку молотком в голову, после чего вывез ее тело в безлюдное место. Автомобиль погибшей он собирался разобрать на запчасти и продать.

По ходатайству следователя суд заключил нарушителя под стражу.

В ходе расследования дела следователь планирует установить причины и обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

Вместе с тем в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области заявили ТАСС, что суд Магнитогорска 19 июля вынес постановление об аресте на два месяца 24-летнего жителя Магнитогорска, ранее задержанного по подозрению в убийстве 29-летней Ксении Туленковой. Нарушителю предъявлено обвинение. Эту информацию подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности старшего помощника главы регионального управления СК по связям со СМИ Александр Скорик.

О том, что финалистка национального конкурса красоты Missis World Russia-2016 Ксения Туленкова-Мецгер была убита в Магнитогорске при продаже машины, сообщили накануне в пресс-службе областного СУ СК. Девушку убили 16 июля. Агентство Chelyabinsk.ru сообщало, что Туленкова с мужем год назад переехала в США и вернулась, чтобы навестить родственников и продать свою машину.