В Магнитогорске убили финалистку всероссийского конкурса красоты

Финалистку национального конкурса красоты Missis World Russia-2016, 29-летнюю Ксению Туленкову-Мецгер убили в городе Магнитогорске Челябинской области при продаже автомобиля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Как сообщает агентство Chelyabinsk.ru, женщина вместе с мужем год назад переехала в США и вернулась, чтобы навестить родственников и продать свой автомобиль.

«16 июля она договорилась с владельцем автосервиса показать ему свою машину Skoda Octavia для дальнейшей продажи. В 21:00 она приехала к нему», — сообщили РБК в пресс-службе. Подозреваемого в убийстве задержали 17 июля, им оказался 24-летний мужчина. Сейчас он дает показания, обвинение пока не предъявлено.