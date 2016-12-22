Рыбка и Лесли вновь отказались признать вину по делу о секс-услугах

Обвиняемые в Таиланде в предоставлении услуг сексуального характера гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и россиянин Александр Кириллов (Алекс Лесли) не признали свою вину. Об этом сообщает «РИА Новости».

Еще шесть фигурантов дела, которые являются гражданами России и Белоруссии, также не признали себя виновными. Рыбка и Лесли заявили, что будут защищать себя в суде. Заседание проходило в суде в городе Паттайя, следующее заседание назначено на 20 августа.

Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля по подозрению в проведении незаконного секс-тренинга. Тогда же они запросили политическое убежище в США.

В середине апреля их оправдали по этому делу, однако затем предъявили новые обвинения в предоставлении секс-услуг в составе группы. Тогда фигуранты дела не признали свою вину. В конце июня полиция Паттайи завершила следствие по делу Рыбки и Лесли.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов стали ответчиками по иску от предпринимателя Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни. Иск был подан после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте, принадлежащей Дерипаске. Расследование было основано ​на фото и видео из Instagram Вашукевич и на данных из ее книги.