ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,63 62,86 EUR Нал. 74,65 73,73 USD Бирж. 62,97 -0,14 EUR Бирж. 74,00 +0,21 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6743,20 +154,60 IMOEX 2345,38 -0,06% RTSI 1173,47 +0,16% Brent 76,99 -1,53% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
Накануне инаугурации Эрдогана в Турции уволили более 18 тыс. госслужащих
Лента новостей
МДВ нашло мошенничество в связанной с экс-советником Абдулатипова фирме 10:46, Общество Сборная на продажу: кто из российских футболистов может найти новый клуб 10:39, Фотогалерея  Госпитализированный в Эймсбери полицейский оказался здоров 10:25, Политика В ДТП с фурой и двумя машинами в Ульяновской области погибли два человека 09:53, Общество Накануне инаугурации Эрдогана в Турции уволили более 18 тыс. госслужащих 09:41, Политика В Москве задержали или отменили 25 авиарейсов 09:35, Общество 10 тысяч километров стритфуда: региональные кухни России едут к вам 09:30, РБК и ГАЗ Спасение детей в Таиланде. Фоторепортаж 09:19, Фотогалерея  Япония потребовала полной денуклеаризации КНДР 09:03, Политика В Чикаго разбился медицинский вертолет 08:22, Общество Нейроинтерфейсы: реальный телекинез, искусственная сетчатка и игры 08:20, РБК и Ингосстрах В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018 07:37, Политика Предпродажные игры: как увеличится цена российских футболистов после ЧМ 07:29, Общество В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе в Москве в воскресенье 07:26, Общество Мэр Сочи рассказал о полученной от проведения ЧМ выгоде для города 07:09, Общество В Таиланде начали операцию по спасению детей из затопленной пещеры 06:51, Общество Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ 06:39, Общество Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж 06:12, Фотогалерея  Посетивший Россию американский сенатор рассказал о бесполезности санкций 06:10, Политика Моряки России и Японии провели совместную тренировку по досмотру судна 05:40, Политика Число жертв ливней в Японии превысило 60 05:11, Общество Госдеп США опроверг передачу Ким Чен Ыну диска с песней Элтона Джона 05:08, Политика Хорватский защитник назвал шуткой свой выкрик «Слава Украине» 04:43, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 04:30, Партнерский материал Меркель сочла конфликт на Украине поводом повысить расходы на оборону 04:27, Политика Маск предложил спасти детей из пещеры в Таиланде на мини-субмарине 04:14, Общество Сборная России в воскресенье встретится с болельщиками в фан-зоне 03:39, Общество Путин пригласил Черчесова и сборную России на обсуждение итогов ЧМ 03:09, Общество
Накануне инаугурации Эрдогана в Турции уволили более 18 тыс. госслужащих
Политика, 09:41
0
Накануне инаугурации Эрдогана в Турции уволили более 18 тыс. госслужащих
Первая после победы Реджепа Эрдогана на президентских выборах чистка госаппарата коснулась свыше 18 тыс. человек. О массовых увольнениях было объявлено накануне его инаугурации на новый срок, больше всего уволенных в МВД и армии
Реджеп Эрдоган (Фото: EPA / ТАСС)

Правительство Турции объявило о крупнейшем за последнее время массовом увольнении госслужащих: различные государственные структуры должны покинуть более 18 тыс. человек, сообщает агентство Anadolu.

Соответствующий декрет правительства опубликован в издании Resmi Gazet — официальном вестнике кабинета министров страны. Декрет имеет силу закона, поскольку в стране до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Об очередной, самой массовой за последнее время чистке госаппарата власти объявили накануне инаугурации на новый срок президента Реджепа Эрдогана, который победил на президентских выборах в июне 2018 года.

Всего под сокращение попали 18 632 человека, прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

Самой массовой чистке подверглось МВД: уволены 8998 сотрудников ведомства. В с​ухопутных силах избавились от 3077 офицеров и военнослужащих младшего командного состава, на флоте уволили 1126 человек, в ВВС — 1949. Чистка рядов жандармерии коснулась 649 офицеров и младших командиров, в системе Минюста лишились работы 1052 сотрудника.

Кроме того, правительство прекратило полномочия восьми заместителей губернаторов и других высокопоставленных чиновников.

Суверенный глобализм: почему турки голосуют за Эрдогана
Мнение

Досрочные президентские выборы прошли в Турции 24 июня, победу на них одержал действующий глава государства. Сам Эрдоган назвал результаты торжеством демократии и отметил, что победителями стали все граждане 81-миллионной Турции.

Эрдоган пошел на досрочные выборы после вступления в силу поправок в Конституцию страны, которые были одобрены на референдуме весной 2017 года. Они направлены на усиление власти президента, который стал также главой правительства. В Турции упразднили должность премьер-министра, президент сам получил право назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров. Полномочия президента расширились и в сфере судебной власти.

В конце июня газета Daily Sabah со ссылкой на источники в окружении турецкого президента сообщила, что Эрдоган намерен не продлевать режим чрезвычайного положения в Турции, который ранее продлевался каждые три месяца.

Всего, по данным Reuters, после подавления попытки переворота в Турции были уволены почти 160 тыс. госслужащих, около 50 тыс. человек по всей стране были арестованы.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Турция , Реджеп Тайип Эрдоган , массовые увольнения
Главное
Предпродажные игры: как увеличится цена российских футболистов после ЧМ Общество
Материалы по теме
Инаугурацию Эрдогана посетят Медведев и Жириновский Политика
СМИ узнали о согласии Эрдогана не продлевать режим ЧП в Турции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter