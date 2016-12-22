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В АТОР рассказали о заработанных Россией на ЧМ 850 млрд руб.
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В АТОР рассказали о заработанных Россией на ЧМ 850 млрд руб.
ЧМ-2018, 12:46
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В АТОР рассказали о заработанных Россией на ЧМ 850 млрд руб.

Проведение чемпионата мира по футболу в России принесло стране более 850 млрд руб. Об этом заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает корреспондент РБК.

«Он (ЧМ) принес России более 850 млрд руб., что составляет около 1% ВВП», — сказала Ломидзе. По ее словам, благодаря чемпионату в России было создано 220 тыс. рабочих мест. Ломидзе указала, что города ЧМ-2018 посетили за время турнира 5,7 млн болельщиков. Почти половина из них — иностранцы.

Говоря о построенных для ЧМ отелях, Ломидзе отметила, что «серьезные проблемы» с последующей заполняемостью могут быть у Нижнего Новгорода, Волгограда и Саранска.

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По мнению Ломидзе, безвизовый режим до конца года для обладателей паспорта болельщика не окажет существенного влияния на турпоток в Россию.

«Это имеет смысл только для тех болельщиков, у которых удобная транспортная доступность до России: наличие прямых перелетов, недорогие билеты. Это жители азиатских и европейских стран. Для болельщиков из Латинской Америки, которых было на ЧМ 35% от всех гостей мундиаля, это не подойдет», — отметила она.

Законопроект, который предполагает разрешение гостям ЧМ-2018 вернуться в Россию без оформления визы до конца текущего года, внесли в Госдуму 17 июля. Для въезда в страну можно использовать карту болельщика ЧМ (Fan ID).

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что бюджет столицы за счет приехавших на чемпионат иностранных болельщиков получил около 13 млрд руб.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 , рабочие места , Туризм , деньги
Главное
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