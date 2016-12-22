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Собянин рассказал о заработанных Москвой на болельщиках 13 млрд руб.
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Собянин рассказал о заработанных Москвой на болельщиках 13 млрд руб.
Общество, 18:48
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Собянин рассказал о заработанных Москвой на болельщиках 13 млрд руб.

Столичный бюджет пополнился около 13 млрд руб. во время проведения чемпионата мира по футболу, общий заработок города составил порядка 19 млрд руб. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Всего приехавшие на мундиаль иностранные болельщики потратили в Москве 96,6 млрд руб.

«Около 13 млрд руб. заработал бюджет города Москвы. С чем это сравнить? Стадион «Лужники» нам обошелся в 25 млрд руб. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса», — сказал Собянин. Он уточнил, что, таким образом, более половины стоимости стадиона окупилась за счет туристов.

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Накануне заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что туристы не нанесли ущерба столичной инфраструктуре. «Несмотря на сотни тысяч гостей столицы и москвичей на улицах, город чистый. Было достаточное количество урн, работала уникальная уборочная техника. Ежедневно применяли шампуни», — отметил он.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции.

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Теги: ЧМ , Бюджет , Москва , Собянин
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