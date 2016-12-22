Порошенко заявил об опасениях военной атаки России на Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что опасается военной атаки России на Мариуполь. Об этом он рассказал во время визита в Одессу, где инспектировал ход американо-украинских учений Sea Breeze — 2018.

Он заявил, что Россия увеличила военную группировку на Черном и Азовском морях, а также усилила проверку судов, следующих в порты Украины.

«Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено — провести военную атаку на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, [совершить] атаки на другие порты Азовского моря», — заявил Порошенко.

При этом украинский лидер отметил необходимость усиления боеготовности военно-морских сил страны и «совместимости» с союзниками из стран НАТО.

В начале июля военные корабли американских ВМФ вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze — 2018. Для учений прибыли командный корабль ​USS Mount Whitney и эсминец флота США USS Porter.

Учения Sea Breeze начали проводиться с 1997 года, а с 2014-го они стали регулярными и проходят каждый год. В них участвуют корабли стран НАТО, а также их партнеры вне блока.