Франция объявила о закрытии своего торгового представительства в России

Причиной такого решения французских властей стало ухудшение условий работы в России, пояснили в дипмиссии республики

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Власти Франции приняли решение закрыть Службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства Франции в Москве.

Решение вступает в силу с понедельника, 16 июля, после уведомления от российских органов власти о том, что организация больше не имеет права вести свою деятельность на территории России в рамках французского законодательства. Это, подчеркнули в посольстве, поставило точку в длительных переговорах двух стран по вопросу статуса ​Business France. Согласно законодательству Франции, бюро является «неотъемлемой частью дипломатической структуры».

В дипмиссии французской республики пояснили, что за последние месяцы условия деятельности Business France в России значительно ухудшились. В частности, на банковский счет организации были наложены незаконные, по мнению французской стороны, аресты. Это происходило вопреки тому, что торгпредставительство защищено Венской конвенцией. Помимо этого российские власти выслали из страны директора организации, имеющего дипломатический паспорт, отмечается в сообщении.

​«Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.

При этом дипломаты уточнили, что Business France будет и дальше осуществлять свою деятельность на территории России, но уже с опорой на «негосударственных партнеров <...> чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять».

Ранее в понедельник, 16 июля, «Интерфакс» со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что российский МИД лишил представительство по торговле и инвестициям французского посольства в Москве дипстатуса. Комментируя это, российское ведомство отметило, что ознакомилось с сообщением «с удивлением». В ведомстве сообщили, что французская сторона не уведомляла Москву о закрытии своего представительства. Также в МИДе подчеркнули, что давно предлагают Франции решить вопрос со статусом Business France в соответствии с российскими законами.