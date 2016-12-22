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Минобороны сообщило о возвращении более 150 военных полицейских из Сирии
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Минобороны сообщило о возвращении более 150 военных полицейских из Сирии
Политика, 11:51
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Минобороны сообщило о возвращении более 150 военных полицейских из Сирии

Более 150 военных полицейских вернулись в Россию после выполнения боевых задач в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Военнослужащие военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики», — указали в военном ведомстве.

Российских военнослужащих доставили на аэродром Моздок в Северную Осетию самолетом Ил-76. Перед возвращением на родину им вручили государственные и ведомственные награды.

Путин отчитался о выводе из Сирии 1 тыс. военных за последние дни
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В минувший четверг, 28 июня, президент Владимир Путин объявил, что в течение следующих нескольких дней из Сирии будет выведено 1140 российских военных. По его словам, в Россию уже вернулись из Арабской Республики 14 вертолетов и 13 самолетов.

Теги: Минобороны России , Сирия , российские военные
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