Минобороны сообщило о возвращении более 150 военных полицейских из Сирии

Более 150 военных полицейских вернулись в Россию после выполнения боевых задач в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Военнослужащие военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики», — указали в военном ведомстве.
Российских военнослужащих доставили на аэродром Моздок в Северную Осетию самолетом Ил-76. Перед возвращением на родину им вручили государственные и ведомственные награды.
В минувший четверг, 28 июня, президент Владимир Путин объявил, что в течение следующих нескольких дней из Сирии будет выведено 1140 российских военных. По его словам, в Россию уже вернулись из Арабской Республики 14 вертолетов и 13 самолетов.