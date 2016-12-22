Эстония обвинила два российских самолета в нарушении воздушной границы

Два российских самолета А319 и Ил-96 нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло в Финском заливе. Об этом заявили Силы обороны Эстонии.

По данным эстонских военных, инцидент произошел накануне, 16 июля. Самолеты с разрывом менее чем один час пролетели над территорией страны и находились в ее воздушном пространстве менее минуты. При этом их транспондеры, которые используются для опознавания сигналов, были включены, однако пилоты не предоставили план полета.

В эстонском генштабе отметили, что всего с начала 2018 года российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии шесть раз.

«Сегодня Министерство иностранных дел обратилось к представителю российского посольства и передало ноту», — подчеркивается в сообщении Сил обороны.

Советник посольства России в Эстонии Дмитрий Лицкай подтвердил РБК, что эстонский МИД вызвал представителя посольства России и вручил ему ноту в связи с нарушением российскими самолетами воздушного пространства страны.

«Подтверждаю факт приглашения временного поверенного в делах России в Эстонии Станислава Макаренко в МИД страны, где была вручена нота о том, что, по данным эстонской стороны, российские самолеты А319 и Ил-96 кратковременно вошли без разрешения Эстонии в воздушное пространство страны, в связи с чем был выражен протест», — сказал советник. Он отметил, что информация от эстонской стороны будет передана в Москву.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В марте Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны самолетом Ил-76, принадлежащим Минобороны России также в районе острова Вайндло. В свою очередь российское военное ведомство отвергло претензии Эстонии. В Минобороны заявили, что экипаж Ил-76 летел по согласованному маршруту и находился на связи с эстонскими диспетчерами.

В июле Эстония вновь заявила, что российский Ил-76 вошел в воздушное пространство страны без разрешения. Однако управление делами президента России предложило Эстонии пользоваться официальными каналами связи для прояснения ситуации с самолетом. При этом в посольстве России в Эстонии РБК сообщили, что МИД Эстонии вызывал российского посла и вручал ему ноту, касающуюся инцидента.