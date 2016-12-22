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В управделами президента ответили на обвинения в нарушении границ Эстонии
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В управделами президента ответили на обвинения в нарушении границ Эстонии
Политика, 10 июл, 23:04
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В управделами президента ответили на обвинения в нарушении границ Эстонии
В управделами президента предложили Эстонии пользоваться каналами связи для разъяснения ситуации с Ил-96, который, по версии Таллина, нарушил границы страны. Президентский авиаотряд — основной пользователь этого лайнера в России
Ил-96 летного отряда «Россия» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В управлении делами президента предложили эстонской стороне, обвинившей российский самолет Ил-96 в нарушении воздушных границ страны, использовать для прояснения ситуации официальные каналы связи. Обвинения Таллина прокомментировала пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова, передает «РИА Новости».

«Существует официальный регламент взаимодействия, согласно которому и эстонская сторона в любом ситуации для прояснения ситуации может использовать официальные каналы связи и обратиться в российский МИД», — заявила Крылова.

Кроме того, представитель управления делами президента подтвердила, что при пролете над территорией чужой страны любой самолет обязан сообщать маршрут следования и отвечать на запросы диспетчеров.

О нарушении воздушных границ Эстонии во вторник, 10 июля, заявили Силы самообороны страны. По данным эстонских военных, инцидент произошел в районе острова Вайндло в Финском заливе. В общей сложности на эстонской территории самолет провел около минуты.

Эстонская сторона заявила, что нарушителем границ был гражданский самолет Ил-96. В России основным эксплуатантом этого лайнера является специальный летный отряд «Россия», подчиненный управлению делами президента. Самолеты этого авиаотряда обеспечивают перевозку первых лиц государства. Пользоваться услугами специального летного отряда может сам президент, премьер-министр, председатели Госдумы и Совета Федерации, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Следственного комитета и Администрации президента, а также министр иностранных дел.

В связи с обвинениями в нарушении воздушного пространства страны эстонский МИД вызвал российского посла и передал ему ноту протеста. Как отметили в пресс-службе сил самообороны Эстонии, инцидент стал третьим за этот год случаем нарушения воздушного пространства Эстонии российским самолетом.

В марте 2018 года Эстония заявила, что границы страны нарушил Ил-76 российских ВКС. При этом, согласно заявлениям Сил самообороны Эстонии, самолет не имел соответствующего разрешения и летел с выключенным транспондером. В российском Минобороны отвергли обвинения, заявив, что полет проходил по согласованному маршруту.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Ил-96 , Кремль
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