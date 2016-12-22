Правительство предложило изменить ставки НДС для международных рейсов

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые касаются налогообложения в сфере транспорта. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

Согласно первому законопроекту, планируется освободить от налогов услуги по перевозке пассажиров и багажа на наземном транспорте по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта. Сейчас по Налоговому кодексу такие перевозки облагаются НДС, несмотря на то, что они регулируются властями. таким образом «необоснованно завышаются ежемесячные бюджетные расходы».

Второй законопроект касается международных воздушных перевозок. Некоторые услуги, оказываемые при таких перевозках в аэропортах, а также по обслуживанию самолетов облагаются нулевой ставкой НДС. В то же время существует много административных сложностей в определении, на какие именно услуги не должен распространятся налог. В итоге «суммарно по всей производственной цепочке налогооблагаемая база оказывается выше, чем собственно добавленная стоимость, создаваемая производственной цепочкой». Это в целом повышает себестоимость услуг аэропортов, правительство хочет забрать себе полномочия по определению тех услуг, которые будут облагаться НДС по ставке 0%.

Законопроекты разработаны Минтрансом.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении базовой ставки НДС до 20%. При этом планируется снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30%. В начале июля Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении НДС.

В мае Министерство финансов предложило снизить до нуля налог на перевозки по внутренним региональным линиям, однако также повысить НДС с 10% до 18% для тех рейсов. которые следуют через Москву.