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СМИ узнали о предложении Минфина «перераспределить» НДС на авиаперевозки
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СМИ узнали о предложении Минфина «перераспределить» НДС на авиаперевозки
Бизнес, 23:35
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СМИ узнали о предложении Минфина «перераспределить» НДС на авиаперевозки
Минфин предложил изменить ставки НДС в области внутренних авиаперевозок в пользу регионов, узнала газета «Ведомости». В планах — обнулить НДС для рейсов между региональными аэропортами и повысить налог для полетов через Москву

Министерство финансов предложило снизить до нуля налог на добавленную стоимость (НДС) для перевозок по внутренним авиалиниями, которые не проходят через Москву, узнала газета «Ведомости». Одновременно ведомство предлагает повысить с нынешних 10% до 18% НДС для рейсов, которые следуют через аэропорты Москвы. Как пишет издание, об этом ему стало известно из письма, которое помощник президента России Игорь Левитин направил министру транспорта Максиму Соколову. Подлинность документа подтвердили газете близкий к Минтрансу источники и топ-менеджер крупного аэропорта.

Из письма следует, что Минфин рассматривает возможность совершить «маневр» по НДС до конца 2022 года. В настоящее время для всех внутренних рейсов НДС составляет 10%.

По оценке источника, близкого к Минтрансу, обнуление НДС на немосковских рейсах принесет авиакомпаням 12 млрд руб., но из-за повышения налога на рейсах через столичные аэропорты они потеряют около 29 млрд руб. в год. По его оценке, исходя из статистики 2017 года, в общем перевозчики потеряют около 17 млрд руб. в год.

Издание уточняет, что представитель Минтранса не смог подтвердить получение письма Левитина. «Но позиция Минтранса такова: НДС на маршрутах минуя Москву стоит снизить до нуля, а на московских рейсах необходимо сохранить на уровне 10%», — сказал он. Представитель Минфина на запрос газеты не ответил.

«Мы рады, что инициатива по стимулированию прямых межрегиональных авиаперевозок путем обнуления НДС для таких рейсов поддерживается правительством», — цитирует издания представителя «Аэропортов регионов».

В сентябре 2017 года президент Владимир Путин поручил к 2018 году обнулить ставку НДС на пассажирские авиаперевозки для Калининградской области. До этого на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада Путин заявил, что Калининград надо субсидировать на 10% НДС либо вообще отменить этот налог в качестве исключения для Калининградской области. Он назвал Калининград «единственным анклавным» регионом страны. Ранее нулевая ставка НДС действовала только для перевозок в Крым и из Крыма.

В апреле 2015 года правительство России дало отрицательное заключение на законопроект, предлагающий обнулить НДС на все внутренние перевозки. «Применение ставки налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов в отношении вышеназванных операций создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов налогоплательщиками, оказывающими услуги по внутренним перевозкам пассажиров и багажа другими видами транспорта, а также осуществляющими туристическую деятельность, предусматривающую внутренние перевозки иными видами транспорта, что приведет к дополнительным потерям доходов федерального бюджета. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации указанный законопроект не поддерживает», — говорится в заключении кабинета министра, опубликованном на правительственном сайте.

Тогда же правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении до 10% ставки налога на добавленную стоимость по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа. 27 марта Госдума приняла эти поправки во втором и третьем чтениях.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Минфин , НДС , авиаперевозки
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