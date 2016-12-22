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Госдума поддержала повышение НДС
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Госдума поддержала повышение НДС
Экономика, 18:24
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Госдума поддержала повышение НДС
Госдума одобрила в первом чтении поправки, которые повысят с 2019 года ставку НДС с 18 до 20%. Законопроект направлен на реализацию указа президента по привлечению дополнительных средств, сказал замминистра финансов Илья Трунин
Фото: Олег Яковлев / РБК

Депутаты поддержали в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение в 2019 году ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Во время пленарного заседания во вторник «за» проголосовали 318 депутатов, против выступили 97 (представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»). РБК следил за трансляцией заседания.

Правительство, которое внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС 16 июня, сообщало, что маневр принесет бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год, а деньги пойдут «на развитие социальной инфраструктуры: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру» — то есть на цели, обозначенные майским указом президента, говорил первый вице-премьер Антон Силуанов. Вместе с тем сохранятся льготы по НДС на социально значимые товары и услуги (ставка 10% на продовольствие, детские и медицинские товары, а также ставки на внутренние воздушные перевозки).

Законопроект позволит привлечь дополнительные средства на реализацию национальных целей, сказал замминистра финансов Илья Трунин, представляющий правительственную инициативу. «Во-первых, это налог с максимально широкой базой. Во-вторых, наличие льготной ставки по НДС предполагает, что цены на социальные товары не изменятся», — сказал он. Помимо решения задач, поставленных в указе президента, повышение НДС является в том числе и чисто фискальной мерой, сказал Трунин. «Это налог с максимальной доходной базой и максимально нейтральной. Поэтому законопроект является бизнес-ориентированным», — добавил он.​

​Как заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, решение по НДС является взвешенным, с ним согласны даже руководители бизнес-объединений. По словам Макарова, с 2004 года по сегодняшний день только на снижении ставки бизнес сэкономил 5,2 трлн руб. Эти средства компании могли расходовать на развитие, добавил он. «Все они понимают, что эти 2% являются, по существу, вкладом бизнеса в развитие страны и социальную поддержку населения», — сказал он.

По мнению экспертов, повышение ставки НДС с 2019 года с 18 до 20% приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли России по сравнению с гипотетической траекторией, построенной без налоговых изменений. Такой вывод содержится в статье заведующего лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрея Полбина, писал РБК. Само правительство никаких расчетов экономических последствий повышения НДС пока не предоставляло, кроме оценки влияния на инфляцию, на этом в ходе пленарного заседания акцентировали внимание и представители различных фракций.

Как говорил Антон Силуанов, из-за повышения НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 1,5 п.п., до 4–4,5%, а Центробанк оценивал, что планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 п.п., причем бизнес может начать закладывать будущее повышение НДС в цены уже в этом году.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Госдума , НДС , налоговая реформа
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