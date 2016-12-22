СМИ узнали о планах отстранить иностранные компании от поставок турбин

Министерство промышленноcти и торговли предложило не привлекать иностранные компании к разработке российской линейки мощных газовых турбин для тепловых электростанций. Об этом сказано в «дорожной карет» Минпромторга, пишет «Коммерсантъ».



Проект Минпромторга подразумевает выпуск мощных турбин. Ведомство предлагает, в 2019 году разработать, смонтировать и испытать их на мощности 110 мвт, а в конце 2021 и 2022 годов — мощностью в 170 и 65 МВт. Разработку инфраструктуры для их обслуживания и сервиса планируется к четвертому кварталу 2019 году. Серийное производство новых мощных турбин планируется начать к четвертому кварталу 2027 года. Стоимость программы составляет 1,4 трлн. Ее планируют реализовать до 2030 года.



Источники, знакомые с ситуации рассказали, что на совещании в Минпромторгое и у вице-премьера Дмитрия Козака ведомство настаивало, что рынок сбыта по программе модернизации турбин был создан только для российских предприятий. Кроме того, ведомство предлагает, освободить пилотные проекты с российским оборудование от уплаты штрафов, если будут нарушены сроки вывода в эксплуатацию или поломки. В таких случаях потребители будут оплачивать поставку мощностей оборудования, которое не работает.



«Коммерсантъ» отмечает, что проект уже был внесен в правительство. Собеседник в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил, что кабмин провел совещание по этой «дорожной карте», и выпущено поручение о доработке проекта.



В России газовые турбины большой мощности производит СП Siemens и компания «Силовые машины» по немецким технологиям.

Конфликт около поставок турбин Siemens в Крым разгорелся в 2017 году. Тогда компания «Технопромэкспорт» поставила на полуостров турбины этой немецкой компании в обход санкций. После этих действий, Siemens прекратила работать с государственными российскими компаниями. В январе США включили в санкционный список директора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки и чиновников Минэнерго Андрея Черезова и Евгения Грабчака. Также в черный список попали «Силовые машины».