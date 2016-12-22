Лавров рассказал о попытках США «ловить рыбу в мутной воде» в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил мнение, что США могу быть заинтересованы в хаосе на Ближнем Востоке, «чтобы можно было ловить рыбу в мутной воде». Об этом глава российского МИД сказал в интервью RT.



Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что такого мнения придерживается ряд аналитиков. «Мне не кажется, что Вашингтон преследует такую цель, но, если посмотреть на факты, ясно, что происходит именно так», — заметил Лавров.



Министр иностранных дед привел в пример ситуацию в Ираке и Ливии. «Саддам Хусейн был диктатором. И Муаммар Каддафи тоже», — сказал он. Министр иностранных дел добавил, что если сравнить «страдания» иракцев и ливанцев при их правлении и их положения «после военных вторжений, которые в нарушение международного права провели США и НАТО», то убитых и раненных, и бежавших из страны, «на несколько сотен тысяч больше», чем пострадавших от режимов Хусейна и Каддафи.



Лавров отметил, что тоже самое относится и к Сирии. Он пояснил, что те, «кто разрушили Ирак и Ливию», хотят, чтобы международное сообщество разделило ответственность в решении кризиса с мигрантами». «Они не сделали для себя никаких выводов и решили довести Сирию до такого же состояния», — пояснил глава МИД.

​Министр иностранных дел сказал, что нужно найти способ мирно продвигать демократические реформы, как США «делают во многих странах» Ближневосточного региона. О каких именно странах идет речь, Лавров не уточнил, сославшись, что ему их перечислять не нужно.

Глава МИД подчеркнул, что Россия осуждает любые нарушения прав человека и норм международного права, вне зависимости от того, кто их совершает, будь то власть, оппозиция или «вмешивающиеся зарубежные страны». «Но необходимо видеть картину в целом и понимать цену демонстрации нравственных принципов просто ради самой демонстрации», — заключил Лавров.