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Премьер Венгрии рассказал о вреде для Будапешта санкций ЕС против России
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Премьер Венгрии рассказал о вреде для Будапешта санкций ЕС против России
Политика, 15:35
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Премьер Венгрии рассказал о вреде для Будапешта санкций ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза против России наносят вред отношениям Москвы и Будапешта. Об этом он заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно эти меры наносят вред, мы теряем возможности», — сказал Орбан.

При этом венгерский премьер-министр отметил, что Будапешт выступает за нормализацию отношений России и Запада. В то же время, несмотря на санкции, Орбан добавил, что двусторонние отношения России и Венгрии развиваются прекрасно.

Премьер-министр Венгрии также поздравил Путина «с замечательным чемпионатом мира и с высокопрофессиональной организацией этого мероприятия». При этом российский лидер выразил надежду, что Орбану понравится финальный матч чемпионата мира по футболу, который состоится вечером 15 июля.

Встреча Виктора Орбана и Владимира Путина прошла в Кремле в воскресенье, 15 июля. На ней присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Вероника Скворцова.

Ранее Юрий Ушаков сообщал, что темой разговора Орбана и Путина станут двусторонние отношения, а также обсуждение визита премьер-министра Венгрии в Россию в сентябре.

Теги: Венгрия , Виктор Орбан , ЧМ по футболу
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