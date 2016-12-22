В Союзе туриндустрии узнали о начале проверки СК действий «Натали Турс»

Следственный комитет России (СК) начал проверку по факту неисполнения туроператором «Натали Турс» своих обязательств по проданным клиентам путевкам, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Сотрудники компании подтверждают, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации», — сказала Тюрина.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), «Натали Турс» продала примерно 10 тыс. туров с вылетом до 1 октября на общую сумму $15 млн.

​Представитель РСТ сообщила также об увольнении «Натали Турс» части сотрудников.

На прошлой неделе президент туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров. Проблема возникла с выполнением обязательств перед партнерами, после чего они веерно начали отключать «Натали Турс» от обслуживания. Также на ситуацию повлияла информация о долгах туроператора перед турецкими партнерами. Воробьев заявил, что он вместе с совладельцем «Натали Турс» Натальей Воробьевой готов продать до 100% компании. 5 июля компания сообщила, что приступила к выдаче компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам.





