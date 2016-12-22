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Глава «Натали Турс» заявил о готовности продать компанию
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Глава «Натали Турс» заявил о готовности продать компанию
Общество, 16:55
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Глава «Натали Турс» заявил о готовности продать компанию

Президент туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил журналистам, что он вместе с совладельцем Натальей Воробьевой готов продать до 100% компании. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы готовы к инвесторам, и определенные изменения в собственности происходили», — сказал Воробьев. По его словам, последние пять лет рассматривался вариант привлечения инвестора.

«За последний год вели очень серьезные переговоры с двумя крупными группами компаний из Арабских Эмиратов, пытались выходить на двух потенциальных инвесторов в России, но, к сожалению, то ли в силу неинтересности выездного туристического рынка, в частности, в России, то ли в силу каких-то других причин нам не удалось привлечь инвестора», — сказал он.

Глава компании подчеркнул: он не исключает, что сейчас предложения «начнут поступать более активно».

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Бизнес

По словам Воробьева, в 2017 году прибыль «Натали Турс» от продаж составила 119 млн руб., в первом квартале 2018 года — 28 млн руб., а во втором прогнозируется убыток в 8–10 млн руб.

4 июля Воробьев заявил об аннулировании всех подтвержденных туров компании. Он объяснил это тем, что из-за негативной информации компания несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами, и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».

Видео: Телеканал РБК

Глава компании объяснил, что проблемы туркомпании обострились из-за ЧМ по футболу: из-за успехов российской сборной все больше россиян решили остаться в стране. Еще одной причиной падения продаж Воробьев назвал курс рубля. 29 июня туроператор заявил о ​прекращении чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию.

Доля «Натали Турс» на российском туристическом рынке, по словам Воробьева, «сейчас настолько низка, что никто не возьмется ее оценивать». В 2017 году оператор продал около 22 тыс. туров за рубеж, но помимо пакетных туров большой объем продаж приходится на отдельные услуги — авиабилеты, отели, трансферы. «После того как мы поняли, что нам особенно нечего искать в нише массового отдыха с чартерами, мы активно стали использовать возможности наших онлайн-систем для продажи отдельных услуг. Нам этот бизнес нравится гораздо больше, чем формировать пакеты, потому что там и рентабельность повыше, и ответственность меньше», — добавил Воробьев.

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