Суд арестовал подозреваемых в похищении владельца «Орловской нивы»

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу четверых подозреваемых в похищении владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова, сообщает следственное управление СК по Орловской области.

В сообщении ведомства говорится, что в ближайшее время планируется предъявить подозреваемым обвинения по статье о похищении человека.

«Подозреваемые под тяжестью предъявленных следствием доказательств сознались в содеянном и дали признательные показания, что совершили преступление с целью получения крупной суммы выкупа», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту похищения Будагова было возбуждено 10 июля. Несколько человек, угрожая оружием, похитили предпринимателя и увезли его в неизвестном направлении. Благодаря проведенной сотрудниками правоохранительных органов операции бизнесмена удалось освободить. Силовики штурмовали дом в Тульской области, где держали Будагова. В Следственном комитете сообщили, что к похищению причастны цыгане, требовавшие от бизнесмена 20 млн руб.