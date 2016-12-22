СК опубликовал видео освобождения владельца агрохолдинга «Орловская нива»

Следственный комитет России опубликовал видео освобождения владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова, которого похитили 10 июля для вымогательства 20 млн руб.
«Первые два дня они ничего не просили, потом «20 млн отдайте и мы вас отпустим». Вы как это представляете? Думал, что все-равно это дело завершится», — рассказал Будагов на видео.
Он отметил, что во время штурма дома, в который его поместили похитители, он спал. После удачной операции силовики его разбудили и вывели из здания.
По данным Следственного комитета Орловской области, Будагова похитили из собственного автомобиля, а к преступлению причастны цыгане. Впоследствии следователи обнаружили предпринимателя в Тульской области.
«Сейчас мы допрашиваем Сергея Будагова. Чувствует он себя хорошо, никакой физической силы к нему не применялось со стороны преступников», — рассказала РБК пресс-секретарь СУ СКР по Орловской области Юлия Дорофеева.
Она добавила, что в СК доставили причастных к похищению. По данным издания «Вечерний Орел», силовики взяли штурмом дом, где находился Будагов.