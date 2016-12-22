СК опубликовал видео освобождения владельца агрохолдинга «Орловская нива»

Следственный комитет России опубликовал видео освобождения владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова, которого похитили 10 июля для вымогательства 20 млн руб.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

«Первые два дня они ничего не просили, потом «20 млн отдайте и мы вас отпустим». Вы как это представляете? Думал, что все-равно это дело завершится», — рассказал Будагов на видео.

Он отметил, что во время штурма дома, в который его поместили похитители, он спал. После удачной операции силовики его разбудили и вывели из здания.

По данным Следственного комитета Орловской области, Будагова похитили из собственного автомобиля, а к преступлению причастны цыгане. Впоследствии следователи обнаружили предпринимателя в Тульской области.

«Сейчас мы допрашиваем Сергея Будагова. Чувствует он себя хорошо, никакой физической силы к нему не применялось со стороны преступников», — рассказала РБК пресс-секретарь СУ СКР по Орловской области Юлия Дорофеева.

Она добавила, что в СК доставили причастных к похищению. По данным издания «Вечерний Орел», силовики взяли штурмом дом, где находился Будагов.