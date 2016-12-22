Помпео заявил об ответственности России за отношения Москвы и Вашингтона

Госсекретарь США Майк Помпео в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что на данный момент отношения между Москвой и Вашингтоном зависят от России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



«Улучшение отношений с российским правительством будет на пользу всем, но сейчас мяч на российской половине поля», — заявил госсекретарь. Он отметил, что США будут продолжать возлагать ответственность на Москву за ее «пагубные действия».

Помпео также сказал, что в понедельник, 16 июля, в Хельсинки он встретится со своим коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Трамп с Путиным проведут встречу тет-а-тет в готическом зале президентского дворца. Глава МИД России отметил, что во время переговоров обоих лидеров будут присутствовать только переводчики. По его словам, Путин знает английский, но они будут нужны, чтобы «его мысли были переданы как можно точнее». После встречи российского и американского лидеров пройдут переговоры между США и Вашингтоном в формате рабочего завтрака. На них, в том числе будут присутствовать члены делегаций обеих стран.



В преддверии своей встречи с Путиным Трамп сказал, что налаживанию отношениям Вашингтона с Москвой мешает «охота на ведьм», связанная с расследованием возможного вмешательства России в американские выборы. «Я думаю, что ладить с русскими — это хорошо, но, возможно, что так не получится», — сказал американский лидер в интервью телеканалу CBS. Он добавил, что не ожидает многого от встречи с российским президентом.