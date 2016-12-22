Лавров объяснил присутствие переводчиков на встрече Трампа и Путина

Во время переговоров американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина будут переводчики. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.



«На самом деле Владимир Путин знает английский, но он предпочитает пользоваться услугами переводчиков, чтобы его мысли были переданы как можно точнее», — сказал глава МИД.

На вопрос будет ли сам Лавров или помощники Путина присутствовать на встрече, министр иностранных дел России ответил, что США предложили провести переговоры лидеров тет-а-тет. «Как вежливые люди, мы пошли навстречу», — сказал он.

Глава российского МИД отметил, что в идеале хотелось бы, чтобы во время встречи стороны договорились «о возобновлении каналов по всем сложным вопросам». Он объяснил, что это нужно для работы над «сближением подходов к решению проблем», по которым Москва и Вашингтон расходятся. «Успехом будет, если мы начнем нормально общаться», — заявил российский министр иностранных дел.

Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки в президентском дворце. Сначала лидеры России и США поговорят наедине, а затем пройдут российско-американские переговоры, на которых, в том числе будут присутствовать члены делегаций обеих стран. Эта встреча пройдет в формате рабочего завтрака.