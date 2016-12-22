Трамп заявил о влиянии «охоты на ведьм» на отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что налаживанию отношений с Россией мешает «охота на ведьм», которая связана с расследованием возможного российского вмешательства в президентские американские выборы. Об этом заявил лидер США в эфире программы Face the Nation телеканала CBS.



«Я думаю, что ладить с русскими — это хорошо, но, возможно, что так не получится. Я думаю, что нам сильно мешает эта «охота на ведьм», которая ведется в США, русская «охота на ведьм». Я считаю, что это вредит отношениям с Россией», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что попытки хакерской атаки на серверы американских партий были и во время президентства Барака Обамы. Трамп сказал, что слышал, о том, что были попытки взломать республиканские сети. «Но у нас была намного лучше защита, и потому они не смогли. Мне об этом говорили много людей. Я думаю, что демократам должно быть стыдно за то, что они позволили себя взломать. У них была плохая защита», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, какой самый главный противник США на мировой арене, американский лидер отметил, что у Вашингтона их много. «Я думаю, что Европейский союз наш противник за то, что они делают с нами в сфере торговли. Вы конечно не подумаете на Европейский союз, но он противник. Россия — противник по некоторым аспектам. Китай — противник по некоторым экономическим вопросам. Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они конкуренты. Они хотят, чтобы их дела шли хорошо, и мы хотим того же», — заметил Трамп.



Говоря о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп сказал, что не ожидает многого от нее. «Я еду туда с очень низкими ожиданиями», — отметил он.

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Они проведут переговоры тет-а-тет в готическом зале президентского дворца. Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, во время их переговоров будет присутствовать переводчик. После состоятся американо-русские переговоры в формате рабочего завтрака, в котором примут участие лидеры обеих стран и члены делегаций.