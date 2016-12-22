В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор

В Краснодарском крае с понедельника, 16 июля, будет взиматься курортный сбор в наиболее популярных у туристов районах региона. Об этом сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, передает «РИА Новости».



«Я напомню, жители Кубани курортный сбор платить не будут», — отметил он. Кондратьев пояснил, что его не обязаны платить 19 льготных категорий граждан, а именно малоимущие, инвалиды, участники Великой отечественной войны и ветераны боевых действий. Остальные туристы будут платить по 10 руб. в сутки. «В этом году мы установили минимальную планку», — заметил губернатор.

Курортный сбор будет взиматься в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района. Платить его будет нужно в пансионатах, отелях и санаториях в день прибытия. Кондратьев рассказал, что полученные средства будут переданы в муниципалитеты тех городах и районах, где они были собраны. «Подчеркну, курортный сбор будет решать проблемы курортной отрасли», — заявил губернатор. Он пояснил, что это будет отслеживать Фонд развития курортной инфраструктуры и созданный при нем Общественный совет.

Курортный сбор был запущен в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года в четырех регионах — Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Но в итоге с 1 мая он был введен только на Алтае на территории Белокурихи и на Ставрополье в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Курортный сбор в Крыму будет действовать не раньше 1 мая 2019 года, так как его отложили по просьбе местных владельцев отеля. Размер курортного сбора определяется самим регионом, где он вводится.

В июле начальник отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Владислав Предыбайло рассказал РБК, что с мая по июнь на курортах региона отдыхали 85 тыс. человек. Из них сбор в размере 50 руб. в сутки заплатили 72,8 тыс. туристов. Освобождены от его уплаты были 9,7 тыс. приезжающих, потому что они оказались льготниками. Оставшиеся 2,5 тыс. человек, или около 3% гостей региона платить отказались. Предыбайло добавил, что за два месяца с помощью курортного сбора удалось собрать 37,6 млн руб, то в среднем один турист заплатил 516 руб. На Алтае за два месяца с помощью курортного сбора собрали более 4 млн руб.