Французские футболисты после ЧМ прервали брифинг своего тренера

В Москве во время пресс-конференции тренера французской сбороной Дидье Дешама ликующие французские футболисты, танцуя, ворвались в конференц-зал и прервали его брифинг, передает корреспондент РБК.



Французские футболисты с шумом вошли в зал. Двое из них залезли на стол, один из них начал танцевать, а потом разбрызгал по залу шампанское. После этого, игроки французской сборной покинули помещение, и Дешам продолжил пресс-конференцию.

Видео: Дина Беляева / РБК

Видео: Дина Беляева / РБК

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Он завершился победой Франции, которая выиграла у сборной Хорватии со счетом 4:2. Министр спорта Павел Колобков поздравил французов с победой. Он отметил, что футболисты сборной Франции показали «отличный футбол и справедливо завоевали Кубок Мира».В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия провела лучший чемпионат мира. Он назвал финальную игру великолепной.