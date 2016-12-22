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Французские футболисты после ЧМ прервали брифинг своего тренера
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Французские футболисты после ЧМ прервали брифинг своего тренера
ЧМ-2018, 23:28
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Французские футболисты после ЧМ прервали брифинг своего тренера

В Москве во время пресс-конференции тренера французской сбороной Дидье Дешама ликующие французские футболисты, танцуя, ворвались в конференц-зал и прервали его брифинг, передает корреспондент РБК.

Французские футболисты с шумом вошли в зал. Двое из них залезли на стол, один из них начал танцевать, а потом разбрызгал по залу шампанское. После этого, игроки французской сборной покинули помещение, и Дешам продолжил пресс-конференцию.

Видео: Дина Беляева / РБК

Видео: Дина Беляева / РБК

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Он завершился победой Франции, которая выиграла у сборной Хорватии со счетом 4:2. Министр спорта Павел Колобков поздравил французов с победой. Он отметил, что футболисты сборной Франции показали «отличный футбол и справедливо завоевали Кубок Мира».В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия провела лучший чемпионат мира. Он назвал финальную игру великолепной.

Церемония закрытия чемпионата мира по футболу в России. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Теги: Чемпионат мира , Футбол , ЧМ-2018
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