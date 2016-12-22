Министр спорта России поздравил сборную Франции с победой на ЧМ

Министр спорта Павел Колобков поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РБК.
«Поздравляю победителей чемпионата мира. Сборная Франции продемонстрировала отличный футбол и справедливо завоевала Кубок мира», — сказал Колобков.
Он отметил, что также рад за сборную России, которая показала свой лучший результат в новейшей истории отечественного футбола и вошла в восьмерку лучших команд ЧМ-2018. Он добавил, что Россия была «максимально близка» к тому, чтобы пройти дальше в турнирной таблице.
Колобков отметил, что еще предстоит подвести итоги чемпионата мира, однако уже сейчас достаточно положительных откликов от игроков, экспертов и болельщиков, чтобы заявить об успешной организации турнира.
«России удалось сделать главное — показать характерные для нее гостеприимство, радушие и доброжелательность, создать яркий спортивный праздник, который навсегда оставит теплые воспоминания в сердцах россиян и многочисленных гостей нашей страны», — подчеркнул министр.
Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Сборная Франции победила сборную Хорватии со счетом 4:2.
Чемпионат проходил в России с 14 июня по 15 июля.