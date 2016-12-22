Медведев назвал лучшим прошедший в России чемпионат мира по футболу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
«Великолепный финал! Франция — чемпион. Россия провела лучший чемпионат мира по футболу!» — написал Медведев.
Чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня и завершился 15 июля. В финальном матче сборная Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2.
Президент США Дональд Трамп поздравил победителя чемпионата. Особые поздравления он высказал российскому президенту Владимиру Путину и России за «проведение действительно великого чемпионата мира — одного из лучших в истории».
Министр спорта России Павел Колобков также поздравил сборную Франции с победой и отметил, что уже сейчас можно заявлять об успешном проведении чемпионата мира в России. Он добавил, что главным успехом стало то, что страна показала свое гостеприимство и доброжелательность, так что «спортивный праздник» запомнят навсегда.