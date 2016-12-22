Трамп прибыл в Хельсинки для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трам прибыл в Финляндию в аэропорт Хельсинки. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
Как отмечается в сообщении, президентский самолет сел в 20:55 мск. Американский лидер прилетел со своей женой Меланией Трамп. Вместе с ними прибыли, в том числе глава аппарата Белого Дома Джон Келли, советник по национальной безопасности Джон Болтон, старший советник президента Стивен Миллер и пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.
Президента США встречал в аэропорту посол США в Финляндии Роберт Пенс.
Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Хельсинки в президентском дворце в понедельник, 16 июля. Они проведут встречу тет-а-тет в готическом зале дворца. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в ходе переговоров двух лидеров будут присутствовать переводчики. Как сообщили в МИД Финляндии, на встречу Путина и Трампа организаторы отвели три часа 15 минут. Модерировать встречу будет президент Финляндии президент Саули Ниинистё.
После встречи президентов в формате рабочего завтрака состоятся российско-американские переговоры, на которых будут присутствовать, в том числе члены делегации обеих стран. Затем Путин встретится с президентом Финляндии. Также в ходе саммита переговоры проведет Лавров с государственном секретарем США Майком Помпео. Также с госсекретарем встретится глава МИД Финляндии Тимо Сойни.