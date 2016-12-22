Посол США в России выразил сомнение в изменении позиции Трампа по Крыму

Посол США В России Джон Хантсман заявил, что американский президент вряд ли изменит свою позицию относительно присоединения Россией Крыма. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
«Повестка дня — президентская. Все будет его вызовом, но я думаю очень маловероятно, что произойдут какие-либо изменения по Крыму», — сказал посол.
Он добавил, что также Трамп планирует задать вопрос по поводу вмешательства России в президентские выборы США. Однако он выразил неуверенность в том, поднимет ли Трамп тему экстрадиции 12 обвиненных в кибератаках россиян.
«Это может быть частью повестки дня, может быть частью их двусторонней встречи. Посмотрим. Эта тема была на повестке дня в прошлую пятницу, она совершенно новая», — отметил Хантсман.
Ранее Трамп заявлял, что ему не нравится ситуация с присоединением Россией Крыма. Также он рассказал, что не допустил бы этого, если бы был президентом США в 2014 году, и назвал ситуацию «катастрофой Обамы».
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что надеется на изменение мнения администрации президента США по поводу присоединения Крыма.