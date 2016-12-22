Трамп заявил о недовольстве ситуацией с Крымом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма, однако она сложилась во времена президентства его предшественника Барака Обамы. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции во время проходящего в Брюсселе саммита НАТО, сообщает корреспондент РБК.

«Я бы не позволил этому случиться, а он позволил. Но я не рад ситуации вокруг Крыма. И я пока не могу предположить, как эта ситуация будет развиваться дальше», — сказал Трамп.

Он добавил, что «русские строят мосты к Крыму», предположив, что они также там строят «базу для подводных лодок».

Также в ходе пресс-конференции Трамп выразил надежду, что США смогут «ужиться с Россией». Он добавил, что считает Путина не врагом, а конкурентом, и надеется подружиться с ним.​

16 июля Трамп встретится в Хельсинки с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года. Киев не признает итогов голосования и считает полуостров «временно оккупированной территорией».