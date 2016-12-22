Песков понадеялся на изменение позиции Трампа по Крыму

Пресс-секретарь Владимира Путина в интервью RT заявил, что надеется на изменение главой американской администрации мантры об отказе признавать присоединение Крыма к России

«Повторение фразы о том, что пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то, того-то, абсолютно нелогично и бесперспективно» — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента RT о том, может ли Трамп стать тем политиком, который будет говорить о крымском вопросе в несвойственном западным политикам стиле.

На уточняющий вопрос корреспондента RT, что изменит ли Трамп позицию Запада, пресс-секретарь президента сказал: «Мы никогда не носили розовые очки, но, конечно, рассчитываем на это можно».

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ излишне «поспешили» с развитием истории о возможном признании Вашингтоном перехода Крыма в состав России.