Песков понадеялся на изменение позиции Трампа по Крыму
Политика, 23:11
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Песков понадеялся на изменение позиции Трампа по Крыму
Пресс-секретарь Владимира Путина в интервью RT заявил, что надеется на изменение главой американской администрации мантры об отказе признавать присоединение Крыма к России
«Повторение фразы о том, что пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то, того-то, абсолютно нелогично и бесперспективно» — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента RT о том, может ли Трамп стать тем политиком, который будет говорить о крымском вопросе в несвойственном западным политикам стиле.
На уточняющий вопрос корреспондента RT, что изменит ли Трамп позицию Запада, пресс-секретарь президента сказал: «Мы никогда не носили розовые очки, но, конечно, рассчитываем на это можно».
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ излишне «поспешили» с развитием истории о возможном признании Вашингтоном перехода Крыма в состав России.назвавшего ранее Крым российским, Волкер напомнил, что в дальнейшем неизменность позиции Вашингтона была подтверждена Белым домом.
«Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно: советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию», — пояснил Волкер.