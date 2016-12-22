Порошенко призвал «молиться и бороться» за автокефалию УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что идею автокефалии Украинской православной церкви нельзя остановить, так как пришло ее время. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Говорят, нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии сейчас в Украине является именно такой идеей», — заявил Порошенко во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

​При этом он добавил, что вопрос автокефалии не значит создание государственной церкви, так как согласно Конституции они «были и будут независимыми». Но прежде всего, подчеркнул президент, они должны быть независимыми от иностранных государств.

Порошенко заявил, что создание автокефальной церкви является вопросом независимости и безопасности Украины. Однако он назвал ситуацию с предоставлением автокефалии непростой, так что президент призвал «молиться, и верить и бороться».

В апреле во время заседания в Верховной раде Петр Порошенко назвал признание УПЦ автокефальной вопросом геополитики. При этом в Российской православной церкви автокефалию УПЦ сравнили с церковным расколом 1054 года, когда были созданы католичество и православие. В то же время Священный синод канонически непризнанной УПЦ обвинял Россию в попытках политического и государственного вмешательства в процесс получения автокефалии.

Сейчас на Украине действуют Украинская православная церковь в составе Московского патриархата, а также УАПЦ и УПЦ КП, которые ведут тяжбы с УПЦ по поводу имущества.

