Порошенко счел автокефалию УПЦ вопросом национальной безопасности

Признание Украинской православной церкви (УПЦ) автокефальной является вопросом геополитики, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде. Видео обращения к депутатам украинского парламента опубликовано на странице главы государства в Facebook.

«Этот вопрос давно выходит за рамки церковного! Речь идет о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь — геополитика. Это вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает РПЦ как один из ключевых инструментов влияния на Украину», — сказал Порошенко.

Он пообещал, что независимая УПЦ будет «крупнейшей в православном мире».

Порошенко назвал одним из своих приоритетов борьбу за предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что в поддержку обращения Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею о признании автокефалии КП УПЦ проголосовали 286 депутатов Верховной рады, 36 — против.

Накануне, 18 апреля, Порошенко встретился с лидерами украинских неканонических православных церквей — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которые и передали ему обращение на имя патриарха Константинопольского.

На данный момент на Украине действует Украинская православная церковь (УПЦ) в составе Московского патриархата, а также УАПЦ и УПЦ КП. Они ведут тяжбы с УПЦ по поводу имущества, в частности, храмов.