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В РПЦ сравнили возможную автокефалию украинской церкви с Великим расколом
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В РПЦ сравнили возможную автокефалию украинской церкви с Великим расколом
Политика, 00:15
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В РПЦ сравнили возможную автокефалию украинской церкви с Великим расколом
Предоставление независимости неканонической Украинской православной церкви будет сравнимо с расколом православной и католической церкви в 1054 году, заявил митрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Предоставление неканоническим православным церквям на Украине автокефалии будет подобно Великому церковному расколу 1054 года, в результате которого христианство разделилось на православие и католичество. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Если, не дай Бог, произойдет легитимизация раскола, причем при даровании автокефалии раскольничьим структурам, то трудно даже себе представить, к каким последствиям это может привести для всей семьи православных церквей. Это будет означать фактически раскол, подобный расколу 1054 года», — заявил он.

Иларион напомнил, что с просьбой об автокефалии к константинопольскому патриарху обратились неканонические и непризнаваемые другими церквями религиозные формации. «Обратились к нему представители двух раскольничьих структур, которые не признаются ни одной из поместных церквей, включая Константинопольский патриархат, о чем патриарх Варфоломей заявлял неоднократно, в том числе на недавней встрече с четырьмя митрополитами украинской канонической православной церкви... Тем не менее это прошение, которое было инициировано украинской властью, принято к рассмотрению», — сказал представитель РПЦ.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Украинская православная церковь
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