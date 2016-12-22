В Шотландии арестовали летавшего с плакатом против Трампа парапланериста

В Шотландии полиция арестовала парапланериста, который пролетал над полем для гольфа отеля Trump Turnberry с плакатом против президента США Дональда Трампа, сообщает The Sun.

В это время Трамп находился на поле. Парапланерист пролетел практически над его головой с плакатом организации «Гринпис», на которой была надпись «Трамп не на высоте». По данным издания, 55-летнего мужчину задержали за то, что в этой зоне полеты запрещены.

Видео: thesun.co.uk

При этом представитель «Гринписа» рассказал, что полицию проинформировали о протестной акции за десять минут до ее начала.

Дональд Трамп прибыл в Шотландию вместе со своей супругой Меланией 14 июля для проведения встреч и звонков. При этом он выразил надежду, что сможет поиграть в гольф — его «основную форму упражнений».

Поездка президента США в Великобританию началась 12 июля. Он встретился с премьер-министром страны Терезой Мэй и королевой Елизаветой II, с которой провел чаепитие в Виндзорском замке. При этом визит Трампа сопровождался протестными акциями в Лондоне. Около здания парламента Великобритании активисты запустили воздушный шар «младенец Трамп».