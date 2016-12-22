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Трамп выразил надежду поиграть в гольф во время визита в Шотландию
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Трамп выразил надежду поиграть в гольф во время визита в Шотландию
Политика, 14:30
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Трамп выразил надежду поиграть в гольф во время визита в Шотландию

Президент США Дональд Трамп надеется поиграть в гольф во время визита в Шотландию. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

​«Я прибыл в Шотландию и буду два дня в Trump Turnberry (гостиница, принадлежащая Трампу — прим. РБК) для проведения встреч, звонков и, надеюсь, игры в гольф — моя основная форма упражнений!», — написал президент.

​Трамп добавил, что погода в Шотландии прекрасная, а место назвал «невероятным». Он сообщил, что завтра отправится в Хельсинки, чтобы в понедельник, 16 июля встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Первая поездка Трампа в Великобританию началась 12 июля. Президент США встретился с премьер-министром Британии Терезой Мэй. В ходе встречи они договорились говорить с Россией «с позиции силы». Трамп также встретился с королевой Елизаветой II, с которой провел чаепитие в Виндзорском замке.

Однако жители Лондона встретили президента США протестами против его визита и политики в целом. Во время акции они запустили воздушный шар «младенец Трамп».

Теги: Великобритания , Дональд Трамп
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