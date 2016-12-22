Путин поздравил металлургов с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса с Днем металлурга. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сегодня ритмичная, уверенная работа сотен тысяч горняков и металлургов во многом определяет динамику российской экономики, позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, надежно обеспечивать обороноспособность нашей страны», — заявил Путин.

Он отметил востребованность российской металлургической продукции на международных рынках, в том числе стальных листов и труб большого диаметра. Путин выразил надежду, что число современных производств, которые выпускают товары с высокой добавленной стоимостью на экспорт, будет только увеличиваться.

Президент страны особо отметил развитие белой металлургии. По его словам, этом «уникальный для России стандарт производства».

При этом Путин заявил о важности улучшать условия труда металлургов, повышать их уровень доходов и квалификацию.