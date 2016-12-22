Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, ее текст опубликован на сайте Кремля.

«3 июля — знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», — указано в телеграмме.

В Минске прошел ежегодный военный парад.

Белорусская столица была освобождена от немецких войск 3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион». Решение о праздновании Дня независимости страны в этот день было принято на республиканском референдуме в 1996 году.