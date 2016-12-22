Путин и Медведев поздравили Назарбаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Сформулированные Вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь», — говорится в поздравлении президента. Он отметил, что эти идеи способствуют «социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте». Также глава Российского государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Москвой и Астаной и расширении взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС, СНГ.

Пресс-служба Назарбаева сообщила, что лидера Казахстана также поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях», — приводит пресс-служба слова из письма Медведева.

6 июля также отмечается день столицы Казахстана. С 2009 года праздник стал государственным, а этот день нерабочим.