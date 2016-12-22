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Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии
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Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии
Политика, 11:08
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Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона с Днем взятия Бастилии. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — сказал Путин.

Российский лидер выразил надежду, что визит Макрона в Россию, который состоялся 24 мая, будет способствовать развитию диалога между двумя странами.

Путин планирует встретиться с Макроном перед финальным матчем чемпионата мира по футболу 15 июля. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что будут обсуждаться итоги саммита НАТО, тема встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки, а также двусторонние отношения.

Во время визита Макрона будет сопровождать его супруга. Президент уже посещал Россию 10 июля, когда сборная Франции играла против Бельгии в Санкт-Петербурге. Однако тогда Владимир Путин не встретился с Макроном, так как французский лидер собирался после посещения матча сразу вернуться на родину.

Теги: Эмманюэль Макрон , Владимир Путин , поздравление
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