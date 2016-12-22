Силуанов рассказал о «серебряном возрасте» россиян

В России средний показатель активного долголетия или «серебряного возраста» после выхода на пенсию составляет 22 года. Такую цифру привел первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер» на Первом канале.​

«В среднем, женщины — около 26, мужчины — около 17», — уточнил он.

Силуанов отметил, что данный параметр в последнее время увеличивался.

Он выразил надежду, что период активного долголетия сохранится после окончания всех пенсионных изменений в 2034 году. По его словам, это возможно при условии, если продолжительность и качество жизни россиян повысятся.

В этой связи Силуанов назвал основные задачи правительства: увеличить продолжительность жизни людей до 80+ лет и принять соответствующие меры в области качества жизни и в сфере здравоохранения.

«В экономической области тоже [надо принять меры], потому что будет расти экономика, будет больше возможностей у наших граждан иметь достойное качество жизни», — заключил чиновник.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста у женщин — до 63 лет, и у мужчин — до 65 лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость реформы снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров.



