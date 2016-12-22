В Японии число погибших из-за наводнений возросло до 216 человек

В Японии число погибших от ливней, оползней и паводков возросло до 216 человек. Еще 27 японцев считаются пропавшими без вести, передает агентство Kyodo со ссылкой на главное полицейское управление.
По данным ведомства, больше всего жертв стихийного бедствия — в Хиросиме (106 человек), Окаяме (60 человек), Эхиме (26 человек) и Киото (5 человек).
Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в Японии достигло 209 человек.
Как передает Kyodo, на северо-востоке Японии ситуацию с ливнями и наводнениями осложняет аномальное повышение температуры и атмосферного давления. В некоторых японских районах было 35 градусов. На сегодняшний день метеорологическое агентство предупреждает жителей о возможном повышении температуры до 40 градусов, что может привести к тепловым ударам.
Стихийное бедствие в Японии начались 7 июля и затронуло около 15 префектур. В результате 5,9 млн жителей получили распоряжения об эвакуации.