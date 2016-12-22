Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановились из-за наводнения

В результате рекордных по количеству осадков ливней, которые привели к наводнению, на западе Японии несколько автотранспортных предприятий приостановили работу, сообщает NHK.

Телерадиокомпания сообщает, что Mazda Motor остановила производственные линии на заводах в Хиросиме и префектуре Ямагути с субботы, 7 июля, из-за задержки доставки деталей. В автоконцерне отметили, что наводнение подтопило склады производителей деталей.

Также работу на своем заводе в Курасики, префектура Окаяма, приостановила компания Mitsubishi Motors. В результате сильных дождей сотрудники предприятия не смогли добраться до своих рабочих мест, после чего руководство решило остановить производство.

В обоих концернах заявили, что решение о возобновлении работы заводов будет принято позже.​

Вызванные тайфуном ливни, приведшие к наводнениям, обрушились на Японию 7 июля. Из-за стихийного бедствия была повреждена инфраструктура, парализовано железнодорожное движение. В результате стихии погибли минимум 130 человек.