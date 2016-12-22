ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,65 61,61 EUR Нал. 73,51 72,29 USD Бирж. 61,74 -0,75 EUR Бирж. 72,56 -0,89 USD ЦБ. 62,44 -0,39 EUR ЦБ. 73,35 -0,59 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6311,30 -275,30 IMOEX 2365,17 -0,34% RTSI 1202,42 +0,78% Brent 78,81 +1,10% DJIA 24919,66 +0,58% Nasdaq 7759,20 +0,04%
Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановились из-за наводнения
Лента новостей
Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 09:20, Партнерский материал СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов 09:16, Политика Число жертв наводнений в Японии превысило 170 человек 09:08, Общество СМИ узнали об угрозе Индии от покупки Пакистаном российских Су-35 09:06, Политика Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на доходы населения 09:00, Экономика CNN сообщил о сборе Mail.ru данных пользователей Facebook 08:46, Технологии и медиа Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 08:40, РБК и Sony Bravia ФК «Барселона» позвал спасенных в Таиланде футболистов на свой стадион 08:34, Общество Долги мира выросли сильнее всего за два года 08:31, Экономика В США умерла признанная в июне самой уродливой в мире собака 08:10, Общество Росстат нашел способ сократить масштабы неточностей в промышленных данных 08:02, Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни 07:58, Финансы Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 07:34, РБК и Volkswagen Teramont Более 2 тыс. отдохнувших на Ставрополье отказались платить курортный сбор 07:31, Бизнес Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановились из-за наводнения 07:25, Общество Зиничев ввел в МЧС управление собственной безопасности 07:00, Общество СМИ рассказали о строительстве Россией укреплений близ границы с Польшей 06:59, Политика В Чите около 3 тыс. человек эвакуировали из-за паводка 06:53, Общество В Таиланде решили привлечь к затопленной с детьми пещере туристов 06:15, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 06:12, РБК и Ингосстрах Мощный взрыв прогремел в Висконсине 05:29, Общество Reuters рассказал о разочаровании Трампа войной в Афганистане 05:12, Политика В Якутии произошел взрыв на руднике «Удачный» 04:52, Общество В Брюсселе фанаты подрались с полицейскими после вылета Бельгии с ЧМ 04:13, Общество Нервы для машины: как бизнес использует нейросети​ 03:59, Партнерский материал США решили ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд 03:50, Экономика Вертолет экстренно эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП на МКАД 03:35, Общество СМИ узнали о планах ввести новый порядок регистрации автомобилей 03:10, Общество
Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановились из-за наводнения
Общество, 07:25
0
Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановились из-за наводнения

В результате рекордных по количеству осадков ливней, которые привели к наводнению, на западе Японии несколько автотранспортных предприятий приостановили работу, сообщает NHK.

Телерадиокомпания сообщает, что Mazda Motor остановила производственные линии на заводах в Хиросиме и префектуре Ямагути с субботы, 7 июля, из-за задержки доставки деталей. В автоконцерне отметили, что наводнение подтопило склады производителей деталей.

Путин выразил соболезнования премьеру Японии в связи с наводнениями
Общество

Также работу на своем заводе в Курасики, префектура Окаяма, приостановила компания Mitsubishi Motors. В результате сильных дождей сотрудники предприятия не смогли добраться до своих рабочих мест, после чего руководство решило остановить производство.

В обоих концернах заявили, что решение о возобновлении работы заводов будет принято позже.​

Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Вызванные тайфуном ливни, приведшие к наводнениям, обрушились на Японию 7 июля. Из-за стихийного бедствия была повреждена инфраструктура, парализовано железнодорожное движение. В результате стихии погибли минимум 130 человек.

Теги: наводнение , Япония , Mazda , Mitsubishi
Главное
СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов Политика
Материалы по теме
Число погибших из-за ливней в Японии достигло 130 человек Общество
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter