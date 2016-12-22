Число жертв ливней и наводнений в Японии превысило 200 человек

Число жертв наводнений в Японии достигло 209 человек. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров страны, передает NHK News Web.
При этом неизвестно местонахождение еще 20 жителей страны. К борьбе со стихией привлекли 6 млн 3 тыс. человек из сил береговой охраны Японии и сил самообороны.
«Существует вероятность того, что произойдут местные штормовые грозы, пожалуйста, будьте осторожны в отношении стихийных бедствий, связанных с осадками», — предупредил главный секретарь.
Он отметил, что также ожидается жаркая погода, поэтому есть вероятность получить тепловой удар. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ 15 июля планирует посетить пострадавшие районы префектуры Хиросима.
Агентство Kyodo сообщало, что 11 июля число жертв составляло 195 человек, а еще 60 людей считались пропавшими без вести. при этом 6,7 тыс. жителей Японии оставались в убежищах.
Наводнения в Японии начались 7 июля и затронуло 15 префектур. После этого 5,9 млн жителей получили предписания об эвакуации. В связи с рекордными ливнями и наводнениями приостановили работу заводы Mazda Motor и Mitsubishi Motors.