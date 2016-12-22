ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,68 62,68 EUR Нал. 74,74 73,53 USD Бирж. 62,97 -0,14 EUR Бирж. 74,00 +0,21 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6692,00 -38,60 IMOEX 2345,38 -0,06% RTSI 1173,47 +0,16% Brent 76,99 -1,53% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
Число жертв последствий ливней в Японии превысило 100 человек
Лента новостей
Посольство в США рекомендовало ЦРУ обновить карту России 08:03, Политика «Роскачество» назвало лучшие регионы по производству консервов из сайры 08:00, Общество В Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводка 07:56, Общество Посольство призвало США исключить российские СМИ из списка иноагентов 07:45, Политика СМИ узнали о возможном переходе экс-министра Соколова в «Аэрофлот» 07:23, Бизнес Олег Дерипаска продал долю в своем девелоперском бизнесе 06:59, Бизнес Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 06:40, РБК и Sony Bravia В Токио кремировали тело казненного лидера секты «Аум Синрикё» 06:35, Общество СМИ рассказали о поручении китайским изданиям «смягчить критику Трампа» 06:30, Политика В водоемах Казахстана за минувшие выходные утонули 20 человек 05:59, Общество В Якутии завели дело о хищении денег из лишенного лицензии банка «Таатта» 05:49, Общество Вертолет рухнул на комплекс таунхаусов в США 05:20, Общество СМИ узнали о передаче Россией США проекта заявления Путина и Трампа 05:01, Политика Президент Польши счел Волынскую резню «этнической чисткой» 04:40, Политика По цифровым следам: отзывы в интернете и битва за лояльность клиентов 04:26, Партнерский материал СМИ узнали о критике правительства в адрес нацпроекта по здравоохранению 04:14, Общество Постпред России в ОЗХО назвал вероятные причины отравления в Эймсбери 03:59, Политика При обрушении балкона в Коннектикуте пострадали 15 человек 03:33, Общество Паводок подтопил дома 2 тыс. человек в Забайкальском крае 02:57, Общество Британский министр по Brexit ушел в отставку из-за разногласий с Мэй 02:27, Политика Сборная России по волейболу стала первым в истории победителем Лиги наций 02:12, Общество Лучшей книгой за всю историю Букеровской премии стал роман Майкла Ондатже 01:50, Общество Смерть отравившейся «Новичком» в Эймсбери женщины шокировала Терезу Мэй 01:31, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 01:15, РБК и «Шелл» Футбольный союз Хорватии призвал игроков не делать политических заявлений 01:03, Общество В полиции назвали отравление в Эймсбери «международным инцидентом» 00:57, Общество СМИ сообщили о подбитом самолете Израиля при атаке базы в сирийском Хомсе 00:26, Политика Отравивившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла 08 июл, 23:55, Общество
Число жертв последствий ливней в Японии превысило 100 человек
Общество, 08:21
0
Число жертв последствий ливней в Японии превысило 100 человек

Жертвами ливней и оползней на западе Японии стали 104 человека. Об этом сообщает The Japan Times.

Кроме того, не менее 50 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 85 погибших.

Предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах страны. 30 тыс. человек уже находятся в специальных центрах для перемещенных лиц. В префектуре Окаяма около 1 тыс. человек остаются блокированы потоками воды на крышах зданий.

Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

На данный момент повреждены более 267 тыс. зданий, ущерб нанесен и автомобильным дорогам. 17 железнодорожных компаний прекратили операции на 56 направлениях в 11 префектурах. 

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников, приостановили операции некоторые заводы Mazda Motor Corp. Daihatsu Motor Co., Toyota Motor Corp. в Киото, Хиросиме и Ямагучи.

На западную часть Японии 7 июля обрушился тайфун. Он принес дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Режим ЧС ввели в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото.
 

Теги: ливни , Япония , жертвы
Главное
Олег Дерипаска продал долю в своем девелоперском бизнесе Бизнес
Материалы по теме
Число погибших из-за ливней в Японии возросло до 85 Общество
Число жертв ливней в Японии превысило 60 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter