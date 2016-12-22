Число жертв последствий ливней в Японии превысило 100 человек

Жертвами ливней и оползней на западе Японии стали 104 человека. Об этом сообщает The Japan Times.

Кроме того, не менее 50 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 85 погибших.

Предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах страны. 30 тыс. человек уже находятся в специальных центрах для перемещенных лиц. В префектуре Окаяма около 1 тыс. человек остаются блокированы потоками воды на крышах зданий.

На данный момент повреждены более 267 тыс. зданий, ущерб нанесен и автомобильным дорогам. 17 железнодорожных компаний прекратили операции на 56 направлениях в 11 префектурах.

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников, приостановили операции некоторые заводы Mazda Motor Corp. Daihatsu Motor Co., Toyota Motor Corp. в Киото, Хиросиме и Ямагучи.

На западную часть Японии 7 июля обрушился тайфун. Он принес дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Режим ЧС ввели в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото.

