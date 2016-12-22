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Чем обернется политический кризис в Великобритании для Brexit
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Чем обернется политический кризис в Великобритании для Brexit
Политика, 20:40
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Чем обернется политический кризис в Великобритании для Brexit
В окружении британского премьера продолжаются отставки несогласных с ее планом по выходу из ЕС. Контуры этой сделки все еще не согласованы, а время на достижение договоренностей иссякает, предупредили британцев в Евросоюзе
Тереза Мэй (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Правительство на фоне кризиса

Во вторник, 10 июля, премьер Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй провела встречу с правительством, которое накануне покинули два министра. Глава МИДа Борис Джонсон, министр по переговорам по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис, а также его заместитель Стив Бэйкер подали в отставку из-за несогласия с планом премьера по переговорам с ЕС.

«Очень продуктивная встреча кабинета — с нетерпением жду возможности приступить к делам по повестке этой недели», — написала премьер в Twitter после совещания с коллегами, продемонстрировав уверенность в своем положении. Однако отставки из-за несогласия с выбранными Мэй параметрами выхода из ЕС продолжаются. Во вторник стало известно об уходе двух заместителей председателя правящей Консервативной партии Брэндона Льюиса — Бена Брэдли и Марии Коуфилд. «Я больше не могу с чистой совестью представлять интересы этого правительства, в особенности по этому вопросу [выхода из ЕC], учитывая, что 71% избирателей в моем округе проголосовали за выход из Европейского союза», — написал Брэдли в своем письме об отставке.

Все подавшие в отставку политики выступают за максимально жесткий вариант выхода из Евросоюза. «Жесткий Brexit» предполагает выход Великобритании из Европейского единого рынка (ЕЕР), Таможенного союза ЕС, а также прекращение распространения юрисдикции Суда Ев​​ропейского союза на Британию. Однако пока правительство во главе с Терезой Мэй готовится реализовать другой план, который был согласован 6 июля. Достигнутый компромисс содержит новые уступки Брюсселю. Главный из них — согласие Британии следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией. В обмен Лондон намерен получить гарантии на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке. Согласованный 6 июля план предполагает, что после Brexit королевство будет «принимать к сведению» некоторые решения Европейского суда в Люксембурге, следует из заявления правительства.

Во вторник однопартийцы Мэй продолжили критиковать ее подход к выходу из Евросоюза. «Премьер-министр дала [британцам] обещания, от которых затем отказалась <…> Brexit означает Brexit, нельзя находиться одной ногой в ЕС, а другой вне его», — возмутился в эфире радиостанции TalkRadio член палаты общин Джейкоб Рисс-Могг​.

Сама Мэй сохраняет спокойствие и считает свою позицию во главе партии устойчивой, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники в ее окружении. Премьер не исключает, что некоторые консерваторы попытаются ее сместить, но уверена, что сможет их остановить, уточняет издание.

Инициировать процедуру внутрипартийного голосования за пост нового лидера Консервативной партии можно, собрав подписи 15% (48 представителей из 316) тори в палате общин. Если они будут собраны и направлены в так называемый Комитет 1922 года, объединяющий всех депутатов-консерваторов, которые не входят в состав правительства, то этого будет достаточно для запуска голосования о недоверии премьеру. Для смещения лидера партии необходима поддержка половины депутатов фракции. ​Последний раз лидер партии уходил в отставку в результате внутрипартийного голосования в 2003 году, когда недоверие было выражено Иану Дункану Смиту.

Борис Джонсон (слева) и Дэвид Дэвис  (Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA-EFE)

Пока что сторонники Мэй сохраняют запас прочности, сказали РБК британские эксперты. Сторонников «жесткого Brexit» слишком мало, чтобы сместить Мэй с должности, что придает ей уверенности, считает старший преподаватель кафедры политики, философии и религии Ланкастерского университета Марк Гарнетт. Наиболее очевидной альтернативной кандидатурой на пост премьера является ушедший накануне с поста министра иностранных дел Джонсон, полагает доцент кафедры политических наук в Университете Суррея Cаймон Ашервуд: «Однако к глубине его поддержки в стане консерваторов остаются вопросы».

Кто сменил Джонсона

Вакантную позицию главы Форин-офиса (МИД) занял Джереми Хант — бывший министр здравоохранения. Хант известен как лояльный Мэй член Консервативной партии, хотя на референдуме о выходе страны из ЕС в 2016 году выступал за сохранение членства в Евросоюзе. Несмотря на это, новый глава МИДа дал понять, что твердо намерен претворить в жизнь план Мэй. «Для меня большая честь стать министром иностранных дел в этот критический момент в истории нашей страны. Время объединиться вокруг нашего премьер-министра и добиться сделки по Brexit», — написал Хант в Twitter.

Наперегонки со временем

«Политики приходят и уходят, но созданные ими проблемы остаются», — откликнулся в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя отставки в правительстве Мэй. «К сожалению, Brexit не исчезнет вместе с Дэвисом и Джонсоном», — добавил он.

Заключительные детали отношений ЕС и Британии должны быть утверждены осенью. 18 октября этого года в Брюсселе должен начаться саммит Евросоюза, цель которого — окончательно согласовать все условия. После этого утвердить договоренности должны члены британского и европейского парламентов. Однако, если эти переговоры сорвутся, Великобритания все равно перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.

​«После 12 месяцев переговоров мы достигли соглашения на 80%», — рассказал во вторник главный переговорщик от Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье​, выступая в Нью-Йорке (цитата по Guardian). Он выразил надежду на возобновление конструктивных дискуссий в ближайшее время. «Нам нужно добиться большей определенности, так как время на исходе», — предупредил он.

По-прежнему остается определить условия доступа британских компаний к европейским рынкам, миграционный режим между Великобританией и ЕС, таможенные вопросы, в частности режим на границе с Северной Ирландией (части Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).​ Оппозиционные лейбористы во главе с Джереми Корбином в понедельник в парламенте открыто выразили сомнения в возможности полного согласования всех условий осенью. Они заявили, что если за прошедший год не удалось найти приемлемых решений, то вряд ли это удастся за оставшиеся месяцы.

Политические проблемы Мэй вряд ли затормозят ход переговоров при условии, что премьеру удастся отстоять контуры согласованного в Чекерсе плана, говорит Ашервуд. «Переговоры Лондона и Брюсселя координируются через чиновников из аппарата премьера на Даунинг-стрит», — пояснил он. В понедельник британские СМИ отмечали, что министр по Brexit Дэвис с начала года провел на переговорах только четыре часа, а основным переговорщиком является Оливер Роббинс, возглавляющий правительственный департамент по выходу из ЕС.

На место Дэвиса был назначен Доминик Рааб, до этого исполнявший обязанности министра жилищного строительства. Назначение этого ставленника Мэй на пост министра по делам Brexit приведет к более тесной координации ведомства с премьером и ее советниками, отмечает Гарнетт. «Потенциально это повышает шансы достижения оптимального результата в переговорах с ЕС», — заметил он. Предсказать сейчас исход переговоров сложно, сказал РБК директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Он не исключает, что стороны все-таки смогут достичь соглашения к осени. Однако «существует возможность, что страны ЕС решат продлить окно переговоров, что предусмотрено Лиссабонским договором ЕС 2007 года», — отметил эксперт.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Brexit , Тереза Мэй , Борис Джонсон , Дональд Трамп
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