Трамп назвал Ким Чен Ына «великой личностью»

Американский лидер Дональд Трамп назвал своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына «великой личностью». Об этом президент США заявил в интервью британскому Daily Mail.

«Я очень хорошо с ним поладил. Он очень умный, великая личность, он веселый и жесткий, хороший переговорщик...», — сказал Трамп.

«Конечно, он безжалостен, но в той же степени, как и другие... Многие люди, с которыми я имею дело, являются довольно беспощадными людьми», — сказал президент США, отвечая на вопрос, является ли лидер КНДР безжалостным.

Отвечая на вопрос, можно ли считать «доктриной Трампа» переговоры с людьми, которые раньше воспринимались врагами, он ответил: «Я хотел бы мира. США избавляются от войн и выходят из них».

На вопрос о том, что может ли Ким Чен Ын «разыгрывать» президента США, просто желая присутствовать на мировой арене, Трамп ответил, что северокорейский лидер был на мировой арене и раньше. «Что я сделал? Я встретился с ним», — заключил американский лидер.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. На саммите была подписаниа декларация о приверженности обеих стран к денуклеаризации и миру на Корейском полуострове. После встречи Транмп назвал лидера Северной Кореи "великим переговорщиком".

30 июня телеканал NBC News со ссылкой на американские разведывательные службы сообщил, что в последние месяцы КНДР увеличила производство ядерного топлива на нескольких секретных базах. В начале июля The Washington Post со ссылкой на четырх анономных американских чиновника писала, что Пхеньян не собирается выдавать США полную информацию о ракетной и ядерной программах, а северокорейские чиновники планируют скрыть от американцев реальный военный потенциал.