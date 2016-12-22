Трамп назвал Ким Чен Ына великим переговорщиком

Президент США Дональд Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына великим переговорщиком и выразил уверенность в денуклиаризации Северной Кореи, передает Reuters.
«У нас хорошая химия вместе. Мы отлично ладим. Он умный, твердый парень. Он великий переговорщик», — заявил Трамп.
Президент США также заявил, что уверен в том, что КНДР приступит к абсолютной денуклиаризации.
Трамп и Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. Итогом их саммита стало подписание декларации о приверженности двух стран к денуклиаризации и миру на корейском полуострове.
По данным источников Reuters и CBS, в ходе встречи Ким Чен Ын пообещал уничтожить полигон для испытания баллистических ракет.
Сообщалось, что после переговоров, Пхеньян передал Вашингтону останки 200 американских солдат, погибших в годы Корейской войны. В рамках достигнутых договоренностей, США решили отказаться от проведения совместных с Южной Кореей учений.