Более 100 тыс. жителей китайского Чунцина эвакуировали из-за паводков

Более 100 тыс. жителей города Чунцин в центральной части Китая временно эвакуированы на время пикового уровня паводка. Об этом сообщает агентство Хinhua со ссылкой на местные власти.

Уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения в 3,78 м и 5,92 м соответственно. Продолжающиеся несколько дней ливни привели к сильнейшему наводнению в этом регионе с 2012 года.

Власти запустили экстренный режим работы дамб, чтобы быстрее снизить уровень воды и минимизировать ущерб от наводнения.

Кроме Чунцина, от паводков и сильных дождей пострадала соседняя с ним провинция Сычуань и северо-западная — Ганьсу. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило в пострадавшие районы группы экстренных служб, которые при необходимости на месте скоординируют спасательные работы. В сильно затопленные районы Сычуани и Ганьсу направлено 8 тыс. палаток, 8 тыс. складных кроватей и 50 тыс. пальто и одеял.

От стихии пострадали крупные сельхозугодья и мелкие фермы в Сычуани. Всего, по данным агентства, более 1,87 млн человек пострадали от наводнения в Ганьсу. Жертвами стихии там стали 14 человек погибли, четверо пропали без вести и 31,6 тыс. жителей были эвакуированы.